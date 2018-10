Drogues : l'inquiétant retour des amphétamines

Louisiane Dor a 20 ans quand elle emménage à Paris. Elle rêve de devenir actrice ou mannequin, mais très vite son entourage l'incite à prendre des cristaux de MDMA. C'est la descente aux enfers. "La MDMA, comme la cocaïne, non seulement coupent l'appétit, mais en plus font perdre la notion de tout. On ne pense plus à se nourrir", explique la jeune femme au micro de France 3. Mais cette drogue a fait des ravages. Plusieurs fois son corps dit stop. Dans le livre Les méduses ont-elles sommeil ?, elle raconte les "bad trips", les soirées qui tournent mal, comme ce soir-là sur une péniche, où elle frôle la mort. "Mon souffle s'est coupé, je saignais du nez, et je vomissais noir", se souvient Louisiane Dor.

27 décès en 2015

Comme elle, 1,7 million de Français ont déjà consommé de la MDMA ou de l'ecstasy, c'est 700 000 personnes de plus qu'en 2010. Aujourd'hui, il serait très facile de s'en procurer. La MDMA est une drogue dangereuse : déshydratation, augmentation du rythme cardiaque, fatigue, lésions cérébrales irréversibles, les risques sont nombreux et parfois mortels. En 2015, elle a causé la mort de 27 personnes.

