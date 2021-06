Crime organisé : un coup de filet à échelle mondiale

En Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, on entend des coups de feu à bord d'une voiture de police. La police australienne part à l'assaut d'une maison, puis procède à une arrestation. À l'intérieur, plusieurs kilos de drogues sont saisis. C'est le début d'un gigantesque piège qui se referme sur le crime organisé mondial. Le coup de filet s'étend aux États-Unis, en Espagne, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Au total, plus de 800 arrestations.

Trois ans d'enquête

"Plus de 100 tentatives d'assassinats ont été déjouées, des tonnes de cocaïne ont été saisies. Cette opération a été possible pour une formidable innovation", expose Calvin Shivers, directeur adjoint du FBI. L'innovation en question, c'est un téléphone très spécial. Un appareil nommé ANOM. Crypté, il est réputé inviolable. En réalité, ce mobile a été distribué par la police. Sans le savoir, tous les messages étaient lus par les forces de l'ordre. Trois ans d'enquête ont permis ce coup de filet à échelle mondiale.