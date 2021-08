Andalousie : course-poursuite entre baigneurs et trafiquants de drogue

C. Guttin, N. Perez, N. Lachaud

Une course-poursuite a eu lieu en Andalousie, entre garde-côtes et trafiquants de drogue présumés.

La scène est peu banale. En Andalousie, sur une plage avec du monde, d’un coup d’un seul, une course-poursuite a lieu en mer. La raison : des garde-côtes essaient d’attraper des trafiquants de drogue. On voit un hors-bord qui fonce à pleine allure, poursuivi par un bateau de la sécurité civile espagnole. L’embarcation est remplie de drogue, et accoste brutalement sur la plage, en renversant un baigneur.



Les habitants s’ interposent

Les deux trafiquants présumés sautent alors par-dessus bord et tentent de s’enfuir, mais les habitants s’interposent. Un homme essaie de faire trébucher le fuyard, puis une femme le pousse. Rapidement, un petit groupe de vacanciers se jette sur les deux hommes, qui seront embarqués par la police. "Quand on est intervenus, on voulait surtout protéger des vies, éviter le danger", rapporte un homme intervenu sur la plage. Les courses-poursuites de la sorte sont nombreuses en Espagne. Les passeurs circulent sur des bateaux pouvant aller jusqu’à 150km/h.

Parmi nos sources :

Drone transportant de la drogue :

Article de L'Indépendant.

Trafic de drogue en Espagne :

Article Le Soir.

Liste non exhaustive