Guadeloupe : des manifestants anti-pass sanitaire s'introduisent de force au siège du conseil régional, alors que les élus étaient réunis dans l'Hémicycle

Des manifestants du collectif anti-pass sanitaire ont fait irruption, jeudi 23 décembre, dans l'Hémicycle du conseil régional de la Guadeloupe à Basse-Terre, en brisant des vitres et d'autres objets, a appris l'AFP auprès du conseil régional. "Le collectif a cassé le portail d'entrée et la porte du hall d'accueil, et ils sont entrés dans l'Hémicycle alors que s'achevait une plénière", selon une responsable de la communication à la région. Elle a ajouté que les élus avaient "eu le temps de quitter l'Hémicycle" et que "le président de la région [Ary Chalus] s'est enfermé dans son bureau".

Selon les images diffusées par la chaîne Guadeloupe la 1ère, les manifestants ont envahi l'Hémicycle en chantant. "Non à l'obligation vaccinale ! Non au pass sanitaire", pouvait-on lire sur une banderole. "Il y [avait] plus d'une centaine de personnes dans l'Hémicycle", selon le service de presse de la région, mais au total ce sont "plus de 400 personnes" qui ont envahi les lieux, en comptant celles restées à l'extérieur. "Ils nous empêchent de sortir", a-t-elle ajouté.

Le président de la région, Ary Chalus, a déclaré jeudi soir accepter de recevoir une délégation de dix manifestants, à condition que ces personnes libèrent l'Hémicyle. "L’exécutif régional s’insurge et dénonce ces pratiques d’intimidation et de violence indignes", a écrit Ary Chalus dans un communiqué.