Des élus d'outre-mer signent "l'appel de Fort-de-France" pour demander à l'Etat de changer sa politique d'aide

Les élus d'outre-mer écrivent à Emmanuel Macron. Dans une lettre ouverte publiée mardi 17 mai, les présidents des régions de Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Martinique, Saint-Martin et Guyane dénoncent "une situation de mal-développement structurel" et les inégalités "de plus en plus criantes" dont souffrent les populations de ces territoires.

Dans ce courrier, envoyé à l'occasion de l'ouverture de la conférence des régions ultrapériphériques européennes (RUP), les élus lancent un appel solennel à l'Etat pour qu'il change ses politiques d'aide au développement de leurs territoires frappés par la pauvreté. Son nom : "L'appel de Fort-de-France" puisque c'est depuis le chef-lieu de la Martinique qu'il a été imaginé.

Tous réclament une rencontre avec le président afin de changer la situation en matière de vie chère, d'accès aux soins, à l'éducation, à l'emploi ou au logement. Selon l'INSEE, 27,4% de la population de la Martinique vit par exemple sous le seuil de pauvreté, un taux deux fois plus haut qu'en France métropolitaine.

Des politiques publiques plus proches des "réalités propres de chaque région"

Dans leur document, les présidents des RUP souhaitent notamment définir un nouveau cadre d'application des politiques publiques pour qu'elles soient plus proches des "réalités propres de chaque région" et placer les leviers de décision "au plus près des territoires". Ils insistent également sur la nécessité d'une "nouvelle politique économique" fondée sur leurs "atouts notamment géostratégiques et écologiques".

"Il n'est pas question que la loi sur le littoral soit votée par exemple à l'Assemblée nationale et que cela s'applique à nous directement", a fait valoir Ary Chalus, le président du conseil régional de Guadeloupe, sur la radio locale RCI. Et de rappeler que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen (RN) sont arrivés largement en tête au premier et deuxième tours de l'élection présidentielle. Ce qui démontre à ses yeux "le mécontentement de nos populations".