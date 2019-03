Europe : quelle heure en 2021 ?

Être ou ne pas être à l'heure d'été, rester ou non à l'heure d'hiver, le Parlement européen souhaite enterrer le changement d'heure et harmoniser l'Union. Après consultation, la France préfère rester à l'heure d'été comme la majorité des pays membres, sauf le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas qui choisissent l'heure d'hiver. D'ici 2021 les gouvernements de chaque pays devront trancher.

Un casse-tête pour les transports aériens

Un casse-tête en particulier pour les transports aériens en fonction des fuseaux horaires. "On estime qu'il nous faut entre 18 mois et minimum un an pour réorganiser nos horaires, pour pouvoir aussi obtenir des créneaux horaires dans les aéroports. Par exemple dans les pays asiatiques où il est difficile d'obtenir un créneau horaire à 17 heures ou 18 heures", explique Pierre-Olivier Bandet, directeur adjoint programme et flotte d'Air France. Dans le monde, une centaine d'états a déjà abandonné le changement d'heure comme la Chine et la Russie.