Consultation sur le changement d'heure : participation record, l'heure d'été plébiscitée par les Français

Heure d'hiver ou heure d'été ? L'Assemblée nationale vient d'achever une vaste consultation sur le sujet. Plus de 80 % de Français souhaitent mettre fin au changement d'heure, et une majorité d'entre eux se dit favorable à un maintien toute l'année à l'heure d'été (UTC + 2), selon un communiqué publié mercredi 6 mars. Plus de deux millions de réponses ont été reçues, un record absolu.

Lancée par la commission des Affaires européennes, cette consultation est sans valeur contraignante, mais son résultat sera transmis aux institutions européennes. La Commission européenne a proposé en septembre 2018 une nouvelle directive qui mettrait fin à ces changements qui impliquent d'avancer sa montre d'une heure en mars et de la reculer d'une heure en octobre et permettrait aux États membres de choisir leur fuseau horaire. Ceux-ci doivent maintenant trancher ces questions d'horloge, qui peuvent avoir des conséquences dans des domaines aussi variés que la santé ou les transports.