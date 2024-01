La France acquiert 42 nouveaux hélicoptères pour la sécurité civile et la gendarmerie nationale

La France acquiert 42 nouveaux hélicoptères Airbus H145 à destination de la Sécurité civile et de la gendarmerie nationale, annonce ce mardi soir le ministère de l'Intérieur. Ce marché s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi).

C'est d'abord le parc de la sécurité civile qui sera renouvelé avec l'acquisition de 36 nouveaux appareils entre 2024 et 2028 "en raison de la très forte sollicitation de ses hélicoptères". Pour la gendarmerie nationale, le marché prévoit l'acquisition de six hélicoptères entre 2025 et 2028 "à destination d'abord des sections aériennes de Gendarmerie d'Amiens et de Chamonix, puis de Cayenne".

Des appareils "bombardiers d'eau"

Le communiqué du ministère de l'Intérieur précise que "l’appareil H145 a vocation à remplacer la flotte obsolète du modèle EC145 qui équipe actuellement les deux flottes du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, particulièrement utilisées par les unités en outre-mer et en haute montagne". Ce nouvel appareil "sera doté d'un niveau d'équipements opérationnels qui lui permettra d'accomplir dans les meilleures conditions l'ensemble des missions de sécurité publique pour lequel il sera utilisé".

À noter que pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique, les nouveaux hélicoptères H145 "pourront avoir une capacité d'hélicoptères bombardiers d'eau de près de 1 000 litres qui permettra à la Sécurité civile de disposer d'une capacité d'attaque immédiate des feux naissants sur tout le territoire, en attendant l'intervention des avions mise en œuvre par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)".