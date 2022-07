Mathilde Panot et le Vel d'Hiv : "Ces sujets-là ne supportent pas l'instrumentalisation", s'insurge le directeur du Mémorial de la Shoah de Paris

"Ces sujets-là ne supportent pas l'instrumentalisation, il faut que les hommes politiques le comprennent", a réagi dimanche 17 juillet sur franceinfo Jacques Fredj, historien et directeur du Mémorial de la Shoah de Paris après le tweet polémique de la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot.

"Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel d'Hiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN", a tweeté la députée. Mathilde Panot fait référence à une déclaration du chef de l'État datant de 2018 dans laquelle il avait qualifié Pétain de "grand soldat" durant la Première Guerre mondiale, tout en ajoutant que ce dernier avait ensuite "conduit des choix funestes". À l'occasion du 80e de la Rafle du Vel d'Hiv, des élus du Rassemblement national ont été invités, a précisé l'Élysée.

"Ce n'est pas digne"

Jacques Fredj demande aux responsables politiques plus de réserves : "ll vaut mieux ne pas évoquer l'histoire de la Shoah, ne pas parler de la Seconde Guerre mondiale s'il s'agit d'en parler de cette manière". "Ce n'est pas digne d'eux, ce n'est pas digne de l'image qu'ils renvoient, ce n'est pas digne de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et ce n'est pas digne d'un combat contre l'antisémitisme".

Au-delà de la honte.

On n’ose y croire.

Retirez ce message et présentez vos excuses à la France, vite. https://t.co/d5Le1E6KzS — Clement Beaune (@CBeaune) July 16, 2022

Les réactions de la majorité sont vives : "Au-delà de la honte. On n’ose y croire. Retirez ce message et présentez vos excuses à la France, vite", a tweeté samedi le ministre des Transports Clément Beaune à l'adresse de Mathilde Panot."Quel spectacle donne-t-on aujourd'hui à travers cette instrumentalisation? En plus, la plupart du temps totalement faux sur le plan historique", a-t-il souligné.