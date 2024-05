Incendie à la synagogue de Rouen : Gérald Darmanin a décoré le policier qui a neutralisé l'assaillant

Le ministre de l'Intérieur a aussi décoré les sapeurs-pompiers qui sont intervenus vendredi.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décoré lundi 20 mai à Rouen le policier qui a neutralisé l'assaillant ainsi que les fonctionnaires de police et les sapeurs-pompiers qui sont intervenus dans l'incendie de la synagogue de Rouen (Seine-Maritime), qui s'est déroulé vendredi dans la matinée. "La France a ses héros", a-t-il déclaré dans son discours. "Tous ces héros discrets du quotidien, aujourd'hui à Rouen la République prend le temps de les remercier".

Vendredi matin, un homme inscrit au fichier des personnes recherchées avait mis le feu à la synagogue de Rouen avant de s'en prendre à des policiers. Il avait été abattu par un fonctionnaire de police.

"Je dis à chaque policier que nous les aimons et les félicitons"

"Je dis à chaque policier, à chaque gendarme, à chaque sapeur-pompier, à chaque préfet, avec l'immense majorité des Français, que nous les aimons et les félicitons", a dit le ministre de l'Intérieur lors de son discours prononcé à la préfecture.

"Ici à Rouen, nous voulons une nouvelle fois affirmer que les remparts de l'État sont solides et les visages héroïques qui l'incarnent méritent non seulement la considération de la nation mais le soutien actif et répété du gouvernement", a-t-il ajouté. Gérald Darmanin, qui a ensuite remis une décoration aux agents qui sont intervenus vendredi, a aussi dénoncé "l'antisémitisme" et les "attentats ignominieux contre nos compatriotes juifs". Il avait évoqué vendredi un "acte antisémite" et des violences "ignobles" après l'incendie de la synagogue de Rouen.