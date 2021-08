Haut-Rhin : des tags antisémites découverts sur le mur d'un cimetière

Plusieurs tags antisémites ont été découverts samedi 28 septembre sur le mur extérieur du cimetière de Rouffach, dans le Haut-Rhin, a annoncé la préfecture du département. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie.

Trois inscriptions "Mort aux juifs", tracées à la bombe, ont été retrouvées sur le mur du cimetière ainsi que sur celui "d'une grange attenante". C'est un agent municipal qui les a découvertes samedi matin. Elles étaient visibles depuis la route voisine. Aucune tombe n'a en revanché été profanée.

"Le préfet du Haut-Rhin, Louis Laugier, condamne avec la plus grande fermeté ces inscriptions haineuses et rappelle la mobilisation entière de l'Etat à l'encontre de tels agissements. L'antisémitisme et toutes les autres formes de haine n'ont pas leur place dans notre République", ajoute le communiqué de la préfecture.

Entre la fin 2018 et la fin 2019, 240 tombes avaient été profanées, couvertes de tags néonazis dans trois cimetières juifs alsaciens. Les auteurs de ces profanations n'ont toujours pas été identifiés. Une inscription antisémite avait également été découverte en novembre 2020 sur une stèle à Mulhouse, rappelle France Bleu Alsace.