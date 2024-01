Hausse des actes antisémites : "Des chiffres terrifiants", sources d'"une véritable angoisse" pour la communauté juive, pointe le grand rabbin de France

"Ces chiffres sont terrifiants", a réagi jeudi 25 janvier sur franceinfo le grand rabbin de France Haïm Korsia, alors que le nombre d'actes antisémites recensés en France a été multiplié par quatre l'an dernier, passant de 436 en 2022 à 1 676 en 2023, selon un rapport du Crif.

Le Crif déplore une "explosion" des actes antisémites depuis le 7 octobre, date de l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, dans laquelle plus de 1 140 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées. "Je suis pétrifié de voir cette forme de rejet. Après le 7 octobre, il y a eu un mouvement de solidarité, des appels, des idées, des vrais messages de fraternité, et en même temps, une sorte de libération de la violence, des violences contre les personnes, c'est ça qui est nouveau", a estimé Haïm Korsia. D'autant plus que ces chiffres ne reflètent "qu'une partie" des actes antisémites, ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte ou d'un signalement à la police, a rappelé le grand rabbin de France. "Vous n'avez pas cet antisémitisme du quotidien", a-t-il soutenu.

Dans six cas sur dix (57,8%), les actes recensés l'an dernier ont été des atteintes aux personnes (violences physiques, propos et gestes menaçants...) plutôt qu'aux biens, note le rapport. "Ce n'est plus un graffiti, ce sont des atteintes aux personnes", a-t-il déploré. Le deuxième chiffre "inquiétant" selon le grand rabbin de France "est la montée incroyable de ces violences dans les écoles, chez des petits, chez des tout petits parfois". 12,7% des actes ont en effet eu lieu en milieu scolaire, selon le Crif.