Europe : ces carnavals qui font scandale

Des soldats nazis qui dansent sur un air de Rihanna, des femmes symbolisant des déportés en costumes rayés, un char représentant un train surmonté de deux cheminées, références aux chambres à gaz... Lundi 24 février, dans les rues de Campo de Criptana (Espagne), le carnaval a viré au défilé antisémite. La ministre espagnole des Affaires étrangères s'est déclarée "horrifiée" dans un tweet. Les organisateurs ont demandé pardon à la Fédération des communautés juives d'Espagne (FCJE).

Mur des Lamentations en or, nez crochus...

La veille, dimanche, même relent d'antisémitisme au carnaval d'Alost, en Belgique, autoproclamée capitale du rire et de la satire. Mais au milieu des caricatures traditionnelles des politiques, on aperçoit des nez crochus et un Mur des Lamentations en or... Tous les stéréotypes défilent et sont assumés. Le maire, pour qui Alost est une ville chaleureuse, ouverte et démocratique, défend son carnaval. Le ministre israélien des Affaires étrangères a condamné cette parade. Le carnaval belge avait déjà été exclu de la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, ce qui n'a pas empêché les organisateurs de récidiver.

