Agression antisémite à Paris : un homme a été interpellé

Un homme a été interpellé, soupçonné d'être l'auteur de l'agression antisémite survenue vendredi 1er mars à Paris, a appris mercredi 6 mars franceinfo de source policière, confirmant une information de RTL.

Vendredi, un homme portant une kippa et sortant d'une synagogue, avait été agressé dans le 20e arrondissement de Paris. Il avait été frappé à coups de poing et de pieds par un individu et traité de "sale juif". Le suspect avait ensuite pris la fuite à pied et était recherché depuis.

Invitée sur BFM TV ce mercredi, l'avocate de la victime, Me Corinne Serfati, a réagi à cette interpellation : "Je suis soulagée et je me réjouis de la rapidité de cette arrestation [...] Mon client est soulagé parce que depuis vendredi il est dans un sentiment d'angoisse absolue et un sentiment de sidération et d'inquiétude [...] C'est une grande satisfaction que l'interpellation ait pu se faire dans des délais aussi brefs".