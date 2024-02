95% des jouets vendus sur la plateforme chinoise Temu sont dangereux pour la santé des enfants, alerte la Fédération française des industries du jouet

"95% des jouets" testés sur la plateforme Temu "ne sont pas conformes aux règles de sécurité européennes", alerte la Fédération française des industries du jouet et de la puériculture (FJP) dans un rapport publié mardi. Temu est une application chinoise de e-commerce qui permet aux consommateurs d'acheter des produits à des prix défiant toute concurrence.

Fin 2023, la Fédération européenne des industries du jouet (Toy Industries of Europe) a acheté 19 jouets sur la plateforme Temu. Elle les a ensuite adressés à "un laboratoire de tests européen indépendant et accrédité pour leur évaluation selon les normes de sécurité des jouets". Et il en ressort que sur ces 19 jouets, "aucun n'était conforme à la réglementation de l'Union européenne et 18 présentaient un risque réel pour la sécurité des enfants". "Ces jouets peuvent entraîner des coupures, des blocages des voies respiratoires, des étouffements, des strangulations, des perforations et des dangers chimiques", affirme la fédération européenne.

Temu a rendu "indisponible" ces jouets

La vice-présidente de la FJP Julie Chaboud évoque ce jeudi au micro de France Inter l'exemple d'un jouet en "anneau avec des petits rubans aux couleurs de l'arc-en-ciel". Elle explique que "des parties métalliques pointues ressortent" du jouet et peuvent donc "potentiellement couper l'enfant". "Certaines parties peuvent aussi se détacher et donc être avalées par l'enfant", ajoute-t-elle. Julie Chaboud estime que "ces produits ne sont contrôlés parce qu'ils sont envoyés directement par le fabricant chinois aux consommateurs français". Cela empêche donc toute vérification de "conformité de ces produits", selon elle.

À l'issue de ces résultats, la Fédération européenne a sollicité l'application. Temu lui a alors répondu avoir "pris des mesures pour rendre ces jouets indisponibles" sur sa plateforme. Si Toy Industries of Europe salue cette "réactivité", la fédération estime que ces "actions correctives ne suffisent pas". "Pour chaque jouet dangereux identifié sur la plateforme, il en existe d'innombrables autres qui ne sont pas repérés et se retrouvent entre les mains de consommateurs à travers l'UE", fustige-t-elle dans un communiqué.

Face à ce constat, les fédérations européenne et française du jouet appellent donc "les autorités à sévir contre les opérateurs sans scrupule établis en dehors de l'Union européenne qui font fi des règles et vendent des jouets dangereux". La Fédération française des industries du jouet et de la puériculture dénonce un "vide juridique" et réclame une législation européenne "adaptée à la fois pour protéger les enfants, mais aussi pour permettre aux entreprises de jouets sérieuses et réputées d'opérer dans un environnement concurrentiel équitable".