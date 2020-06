VIDEO. Pourquoi le microbiote est important pour notre organisme... et notre cerveau ?

Des milliards de bactéries vivent en nous et elles influencent notre cerveau. "On en compte beaucoup parce qu'on en compte même une à dix fois plus que vos propres cellules", explique Sophie Yvon, docteure en neurogastrologie et nutrition. Elle détaille : "On en a sur la peau, on a également dans les poumons, on en a dans la flore vaginale et on en a surtout beaucoup dans l'intestin." Cela s'appelle le microbiote intestinal.

Des milliards de bactéries

Chaque être humain porte en lui entre 1000 et 100 000 milliards de bactéries dans son microbiote intestinal. "Elles ont leur propre patrimoine génétique qui est différent du vôtre", précise Sophie Yvon. Plus de 2000 espèces de bactéries peuvent faire partie du microbiote intestinal. "On a tous des empreintes digitales différentes. Et de la même manière, on a tous des microbes intestinaux différents", indique la docteure en neurogastrologie et nutrition. C'est lors de l'accouchement que les premières bactéries colonisent le système digestif du bébé.

Des bactéries connectées au cerveau

Ces bactéries jouent un rôle clé dans la digestion et la défense immunitaire. Elles communiquent aussi avec le cerveau. "Ces bactéries, ce sont des êtres vivants. Donc comme tout être vivant, elles vont consommer et elles vont produire des molécules qui vont passer dans la circulation sanguine. Et à partir du moment où c'est dans la circulation sanguine, ça passe au cerveau", développe Sophie Yvon. Certaines maladies neurologiques pourraient être liées au microbiote intestinal comme l'autisme.