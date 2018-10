VIDEO. Non, les dinosaures n'ont pas disparu de la surface de la Terre… Des chercheurs tordent le cou aux idées reçues sur la science

"Un jour, on ira tous vivre sur la planète Mars !" Vous avez déjà entendu cette affirmation ? Vous y croyez vraiment ? A l'occasion de la Fête de la science, samedi 6 octobre, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche veut justement lutter contre ces idées répandues mais pourtant fausses (ou, en tout cas, hautement improbables). Avec l'aide de chercheurs et en partenariat avec le projet Sciences pour tous du Syndicat national de l'édition, un livre a été spécialement publié : 25 vraies fausses idées (en PDF).

Non, la Terre n'est pas ronde

Des scientifiques y expliquent que non, les dinosaures n'ont pas tout à fait disparu de la surface de la Terre puisque les oiseaux en sont les descendants. Les tournesols ne tournent pas vraiment en même temps que le Soleil. La Terre est presque ronde, mais pas tout à fait, puisqu'à cause de sa rotation, la planète bleue est "oblate" et qu'ainsi, "les régions tropicales sont séparées du centre de la Terre par 20 kilomètres de plus que les régions polaires", détaille le livre. Sophie Bancquart, éditrice et présidente de Sciences pour tous, vous décortique cinq de ces "vraies fausses idées".