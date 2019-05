Une nouvelle définition du kilogramme entre en vigueur (mais vous n'allez pas changer de poids pour autant)

Jusqu'ici, la masse d'un kilogramme était définie en référence à un cylindre de platine et d'iridium conservé près de Paris.

C'est une décision de poids dans le monde de la physique : une nouvelle définition mondiale du kilogramme, adoptée en novembre, est entrée en vigueur lundi 20 mai. Si elle ne changera rien à votre quotidien, elle marque une rupture importante sur le plan scientifique, puisque la masse d'un kilogramme ne sera plus définie par rapport à un objet mais à partir de la constante de Planck, un principe de mécanique quantique introduit par le physicien Max Planck.

Jusqu'à maintenant, un kilogramme était défini comme étant égal à la masse du "grand K", un cylindre de platine et d'iridium conservé précieusement depuis 1889 au Bureau international des poids et mesures (BIPM) à Sèvres (Hauts-de-Seine). Or les scientifiques se sont aperçus que sa masse avait légèrement varié par rapport à celles des six copies réalisées à la même époque. Une variation minime mais qui peut devenir problématique scientifiquement.

Par ailleurs, les définitions de l'ampère, du kelvin et de la mole ont également été modifiées, en novembre 2018, lors de la Conférence générale des poids et mesures (CGPM), qui avait réuni des représentants de 60 pays à Versailles.