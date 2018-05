VIDEO. InSight fait route vers la planète Mars, arrivée prévue dans six mois

Malgré quasiment deux années de retard, la Nasa est prête à aller écouter battre le cœur de la planète rouge. La mission InSight a été lancée, samedi 5 mai, depuis la base californienne de Vandenberg.

"Trois, deux, un, décollage !" La terre a tremblé, samedi 5 mai, en Californie. Rien à voir avec une secousse sismique cette fois. Il s'agissait du lancement de la sonde InSight depuis la base militaire de l'US Air Force de Vandenberg. Direction Mars. L'engin a pris rapidement de l'altitude dans le ciel californien, propulsé par une fusée Atlas V.

Deux ans de retard

Quelques minutes plus tard, est apparu sur le compte Twitter d'InSight le message suivant :

C'est parti ! InSight a bien décollé dans le brouillard californien. RDV dans 6 mois sur Mars ! #GoInsight https://t.co/hYfsfEwxd1 — SEIS (@InSight_IPGP) 5 mai 2018

Si tout continue de se dérouler comme prévu, la sonde devrait arriver à destination le 26 novembre, après plus de six mois de voyage. Elle deviendra alors le premier appareil de la Nasa à se poser sur Mars depuis le véhicule Curiosity en 2012. "C'est un grand jour. Nous retournons sur Mars, a lancé Jim Bridenstine, patron de la Nasa, après le décollage. C'est important pour notre pays. C'est également important pour le monde et cela établit vraiment le leadership des Etats-Unis de nombreuses façons".

Sa mission consistera essentiellement à détecter les séismes martiens qui, selon la description de la Nasa, sont "comme un flash qui illumine la structure interne de la planète". Selon la Nasa, le coût total de la mission atteint 993 millions de dollars.