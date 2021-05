Mars : premier enregistrement du son du vol de l'hélicoptère Ingenuity

Inegnuity fait du bruit. La Nasa a rendu public pour la première fois vendredi 7 mai un enregistrement du son des pales de l'hélicoptère Ingenuity, qui a réussi son 5e vol, dans l'air raréfié de Mars. Les images ont été capturées par le rover Perseverance. L'agence spatiale américaine a diffusé sur son compte Twitter de nouvelles images prises par le robot à six roues du vol d'Ingenuity le 30 avril.

New sounds from Mars: Our @NASAPersevere rover caught the beats coming from our Ingenuity #MarsHelicopter! This marks the first time a spacecraft on another planet has recorded the sounds of a separate spacecraft.



Turn the volume up: https://t.co/o7zG6mQJzx pic.twitter.com/s8Hm3dhcgg