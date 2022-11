Le poids de la Terre se calcule désormais en ronnagrammes, une nouvelle unité de mesure

C'est la première fois en plus de 30 ans que le système métrique adopte de nouveaux préfixes.

Bienvenue aux ronnagrammes et quettamètres. La Conférence générale des poids et mesures (CGPM) a adopté, vendredi 18 novembre, ces nouveaux préfixes pour exprimer des ordres de grandeur infime ou immense. C'est la première fois en plus de 30 ans que le système métrique adopte de nouveaux préfixes.

Si le kilo, qui exprime un nombre de mètres ou de grammes en millier avec trois zéros derrière l'unité, est très courant, seuls les scientifiques utilisent le zetta (21 zéros) ou le yotta (24 zéros), introduits en 1991. Ces nouveaux préfixes, ronna (R) et quetta (Q), expriment des quantités avec respectivement 27 et 30 zéros derrière l'unité.

6000000000000000000000000000 g

Avec ces préfixes, "la Terre pèse environ six ronnagrammes", soit un six suivi de 27 zéros, explique à l'AFP Richard Brown, chef de la métrologie, la science des mesures, au Laboratoire national de physique britannique. Selon lui, ils devraient satisfaire les besoins de mesure de très grands nombres pour au moins les 20 à 25 ans à venir.

Ce changement ne concerne pas que l'infiniment grand. Il s'applique également à l'infiniment petit, quand on étudie "la science quantique, la physique des particules, où l'on mesure des choses très, très petites", ajoute Richard Brown. Le ronto (r) et le quecto (q) expriment ainsi des quantités dont l'unité est respectivement la 27e et la 30e derrière la virgule.