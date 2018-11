Concours Africités : vingt jeunes planchent sur la ville africaine de demain

Le Forum Jeunes du sommet Africités a organisé un concours sur le thème : "Imaginer un futur durable pour les villes et territoires africains". Une vingtaine d’idées et de projets ont été sélectionnés pour leur utilité et leur pertinence dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des déchets, des transports...

Les trois premiers prix du concours Creative Lab sur la ville durable sont allés le 23 novembre 2018 à Yvette Ishimwe du Rwanda, à Zaheer Allam de l’île Maurice et à Oulimata Sourang du Sénégal. Ce concours se déroulait dans le cadre du sommet Africités qui s'est tenu à Marrakech du 20 au 25 novembre 2018. (CREATIVE LAB/ BEES55/ AFRICITES)

Michel Lachkar, envoyé spécial à Marrakech Michel Lachkar Rédaction Afrique France Télévisions