L'acteur de "Star Trek" William Shatner dit avoir vécu dans l'espace "l'expérience la plus intense" de sa vie

Voyage réussi. Une fusée de Blue Origin s'est envolée, mercredi 13 octobre, depuis le Texas pour quelques minutes dans l'espace, avec à son bord un passager emblématique : William Shatner, qui a incarné le fameux capitaine Kirk dans la série Star Trek. A 90 ans, il est devenu la personne la plus âgée à atteindre l'espace, et était accompagné par trois autres passagers.

"Ce que vous m'avez donné est l'expérience la plus intense que je puisse imaginer. Je suis tellement ému par ce qui vient de se passer. C'est extraordinaire." William Shatner à Jeff Bezos

Il s'agit du deuxième vol avec des passagers à bord pour la fusée de l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos. Ce dernier avait lui-même fait le voyage en juillet. Longtemps menée par les agences étatiques, cette conquête spatiale est aujourd'hui de plus en plus prise en charge par des entreprises privées. Et William Shatner en assure, là encore, la promotion.

Ce boom est critiqué pour son impact environnemental, à l'heure où l'humanité doit diminuer ses émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. "Au-delà de l'obscénité d'une opération visant à satisfaire le rêve d'un seul individu, ces excursions ancrent l'idée que l'espace est une marchandise. Elles consomment aussi matière et énergie et ont des conséquences environnementales qui augmenteraient considérablement si ce tourisme spatial devait faire l'objet d'un commerce plus large", expliquaient en septembre 2020 trois scientifiques sur franceinfo.