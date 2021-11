Thomas Pesquet : une star de l'espace

À des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, Thomas Pesquet flotte à travers l'ISS, partageant son quotidien avec des millions d'utilisateurs à travers le monde. Des aventures quotidiennes et des vidéos qui passionnent et qui en font un ambassadeur de l'espace. Sa spontanéité marque notamment les esprits, mais tout est bien ficelé, comme lors de la transmission du relais entre lui et son collègue japonais, pour la transition entre les Jeux olympiques de Tokyo et ceux de Paris en 2024.

Un homme qui passionne les internautes

L'astronaute français s'est également fait remarquer pour avoir diffusé une chanson de Coldplay lors d'un live sur les réseaux sociaux. Une mise en avant au niveau mondial qui profite au groupe britannique, mais également à l'astronaute. Matthieu Elkaim, président de l'agence de communication Ogilvy Paris, estime que c'est "un rapport d'égal à égal". Une rockstar accessible qui échange avec les internautes sur différentes plateformes sociales. Ses talents de vulgarisateur permettent également aux internautes de suivre de près la vie de l'ISS.