Space X : grande réussite pour la première mission

Amerrissage parfait au large de la Floride. La capsule dragon flotte au centre de sa cible. Seule la peinture de la capsule semble avoir souffert de la rentrée dans l'atmosphère. Doug Hurley et Bob Behnken, les deux astronautes, sont en pleine forme après sept heures de descente. Doug Hurley raconte, "On a vécu une vraie odyssée les cinq, six, sept dernière années. Être là, à l'étape où en est aujourd'hui, à l'étape du premier vol habité de dragon, est incroyable". Le Président des Etats-Unis a également félicité les astronautes, "Les astronautes ont achevé le premier amerrissage en 45 ans, c'est génial" a tweeté Donald Trump.

Thomas Pesquet fera parti de la prochaine mission

Cet amerrissage rappelle, en effet, les retour en mer des capsules Apollo à la grande époque de la conquête lunaire. Mais, cette mission a également rompu le monopole russe des vols habités vers la station spatiale internationale depuis l'arrêt des navettes américaines en 2011. Le prochain départ est prévu pour le 30 mars 2021, avec à son bord deux Japonais, un homme et une femme, et Thomas Pesquet.