Fusée Artemis : le décollage a été reporté

A. Jacquet, C. Guttin, M. Dana T. Donzel, S. guibout, P. Brame Images NASA - ESA

Depuis le week-end des 27 et 28 août, la Nasa tenait le public en haleine. Elle promettait un décollage, lundi 29 août, de sa méga fusée pour la Lune. Mais un problème technique a obligé les équipes à repousser la mission. Aucune date précise n’a, pour l'instant, été communiquée. C’est une grosse déception pour ceux qui étaient venus assister au spectacle à Cap Canaveral, en Floride (États-Unis). "On a campé ici toute la nuit pour être sûrs d’être sur place", déplore un Américain. "Aujourd’hui, ce n’était pas notre jour, mais on ne désespère pas pour les jours à venir", préfère philosopher un autre.

Thomas Pesquet déçu, mais pas étonné

La déception est partagée par Thomas Pesquet, venu en spectateur, mais pour lui ce n’est pas une surprise. "C’est très régulier. Même à l’époque de la navette spatiale, il y avait des reports pratiquement à chaque vol. Peu de vols sont partis du premier coup", analyse le Français.