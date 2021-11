Espace : les détails du retour de Thomas Pesquet sur Terre

C'est un retour attendu, après avoir représenté la France dans l'espace, Thomas Pesquet va enfin revenir sur terre après sa mission de six mois dans l'espace. Un retour scruté qui devrait laisser les astronautes très marqués. En effet, comme on l'imagine, leur retour ne devrait pas être de tout repos. Loïc De La Mornais, journaliste pour France Télévisions, en direct de Cap Canaveral (Floride, États-Unis) détaille les conditions de l'arrivée de Thomas Pesquet.



Un amerrissage physique

"Il y a toujours du vent et une mer agitée. C'est ici au large, que la capsule Dragon va amerrir. Et quand elle va toucher l'eau, ça va être la double peine pour Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers, car ils vont être ballottés dans l'eau et avoir le mal de mer en attendant les bateaux de récupération", décrit-il. "Les astronautes ne pourront pas sortir par eux-mêmes, car après six mois d'apesanteur, leurs muscles ne pourront plus les porter", poursuit-il. Une arrivée des plus physique donc pour Thomas Pesquet dont le retour est très attendu.