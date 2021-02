Sciences : des milliers de débris se baladent dans l’espace, l'agence spatiale européenne recrute

Depuis le début du mois de février, l’actualité spatiale a été très rythmée, entre la sonde envoyée par les Émirats arabes unis, ou celle envoyée par la Chine sur Mars. Des clichés ont été pris et publiés alors que la distance qui nous sépare de la sonde est de 225 millions de kilomètres. Depuis 1959, 10 000 satellites ont été lancés et 6 000 sont toujours en orbite.

L’agence spatiale européenne recrute

Une question se pose, celle des débris dans l’espace. "Les scientifiques pensent qu’il y a 34 000 débris autour de notre Terre, mais ils sont loin et pas tous à la même altitude. Certains au niveau de nos satellites de télécommunication", explique le journaliste de France Télévisions, Jean-Christophe Batteria. La station spatiale internationale doit d’ailleurs changer d’altitude trois à quatre fois par an. Enfin, l'Agence spatiale européenne recrute et cherche un astronaute. "Elle veut des candidatures masculines et féminines. Elle fera une sélection stricte qui se terminera en octobre 2022. À la clé il y a un ticket pour la Lune ou Mars."

