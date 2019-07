VIDEO. Les premiers pas de l'homme sur la Lune, une supercherie ? Thomas Snegaroff revient sur cette rumeur

Les grands dubitatifs s'appuient notamment sur les photographies. L'argument le plus répandu concerne le drapeau flottant. "Le drapeau flotte sur la photo or il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, il n'y a pas de vent. Le drapeau devrait tomber." Or, en réalité, le drapeau ne flotte pas. "Les Américains avaient installé une tige sur le haut du drapeau pour qu'il reste bien droit", explique l'historien Thomas Snegaroff. De plus, son aspect froissé est dû à son pliage. Beaucoup s'interrogent aussi sur le ciel noir dépourvu d'étoiles. La réalité est simple : il s'agit du jour lunaire.

Enfin, pourquoi ne voit-on pas Neil Amstrong en train de prendre la photo dans le reflet du casque de Buzz Aldrin ? Neil Amstrong ne tient en effet pas d'appareil photo car celui-ci est intégré à sa combinaison.

Un contexte de mensonges

Cette rumeur le fruit d'une lubie immédiate. Des millions et des millions de téléspectateurs sont ébahis par ces images incroyables diffusées en direct, faisant d'ailleurs de celui-ci le plus célèbre de l'histoire de la télévision.

Dans un premier temps, c'est lorsque le cinéma s'empare de cette scène que certains s'interrogent sur la véracité des images. Et si tout cela n'était en fait pas filmé depuis un plateau de cinéma ? Pour Thomas Snegaroff, cela pourrait être "la petite graine de la rumeur".

Enfin, les années 1970 constituent une période de très grands mensonges de la part des plus hautes autorités américaines comme le Watergate en 1972, où le président Nixon sera contraint de démissionner après avoir menti aux Américains. Ainsi, les grands perplexes se sont simplement demandés : dans ce contexte de mensonges officiels, pourquoi pas ce mensonge-là ?