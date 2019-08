Les nouvelles combinaisons spatiales russes n'ont plus de braguette, est-ce la fin de la tradition Gagarine ?

La Russie a présenté une nouvelle combinaison spatiale pour ses cosmonautes, jeudi 29 août. Baptisé Sokol-M, le prototype qui devra remplacer les combinaisons portées lors des lancements vers la Station spatiale internationale, estfait de "nouveaux matériaux" et adaptable à différentes corpulences. Surtout, il n'a plus de braguette. Le constructeur a toutefois indiqué que le design de la combinaison pourrait être "adapté", pour préserver une tradition bien spécifique.

En l'état, le Sokol-M empêche en effet les cosmonautes de poursuivre un rituel initié par Youri Gagarine, avant son premier vol dans l'espace, en 1961. Le cosmonaute soviétique avait été pris d'une envie pressante juste avant de s'envoler dans l'espace et avait uriné sur la roue arrière droite du bus l'emmenant vers le pas de tir. Depuis, chaque cosmonaute répète ce geste, comme un rituel porte-bonheur en hommage au premier homme envoyé dans l'espace. Les femmes, en général, apportent une fiole d'urine ou une petite bouteille d'eau, avec laquelle elles aspergent la roue du bus.

