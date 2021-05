Les habitants du Pacifique ont pu admirer une "super Lune" et une éclipse totale

Un spectacle céleste exceptionnel. Les passionnés d'astronomies de la région Pacifique ont assisté, mercredi 26 mai, à une "super Lune" coïncidant avec une éclipse lunaire totale. De l'Australie au centre de l'Amérique du Nord, les amateurs ont pu découvrir, sans aucun danger pour la vue à la différence d'une éclipse solaire, une énorme lune brillante de couleur rouge-orange lorsque l'astre s'est entièrement retrouvé dans l'ombre de la Terre.

Le phénomène s'est produit entre 13h11 et 13h25 (heure de Paris) quand cette première éclipse lunaire totale en deux ans a coïncidé, comme cela arrive une fois par décennie, avec le moment où la Lune était à son périgée, le point le plus proche de notre planète. Assez proche de la Terre, à 360 000 km, la Lune est apparue 30% plus lumineuse et 14% plus grande qu'à son point le plus éloigné, à 50 000 km de là.

Ceux qui ont manqué le spectacle de mercredi devront faire preuve de patience. La prochaine "Lune de sang", comme la désignent les Américains, est prévue pour 2033.