La Nasa prévoit d'envoyer un mini-hélicoptère sur Mars en 2020

Le ciel de la planète rouge pourrait-il finir par être encombré ? La Nasa a annoncé, vendredi 11 mai, qu'elle enverrait un petit hélicoptère sur Mars. Son départ est prévue en juillet 2020 pour une arrivée prévue en février 2021.

Le mini-hélicoptère, baptisé Mars Helicopter, pèse environ 1,8 kg et son fuselage est environ de la taille d'une balle de base-ball. Ses pales tourneront à près de 3 000 tours par minute, soit environ 10 fois plus que sur Terre.

Get to the chopper! A small helicopter will travel with @NASA's next Mars rover. Check out the @NASAJPL-made tech demo preparing to fly in the Red Planet's thin atmosphere. https://t.co/TkWJC1IMzX #Mars2020 #MarsCopter pic.twitter.com/EsRebNdjJz