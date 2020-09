La fusée Vega décolle enfin de Kourou

La fusée Vega, premier "charter" de l'espace pour les Européens, reporté maintes fois en raison de la météo, a finalement décollé dans la nuit de mercredi à jeudi 3 septembre depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française, selon un journaliste de l’Agence France-Presse (AFP) sur place.

Le lanceur européen, le plus léger de la gamme Arianespace, s'est arraché de son pas de tir à 22h51 heure locale (01h51 GMT), un lancement annoncé seulement quelques heures plus tôt. Il faudra environ deux heures pour savoir si l'ensemble des satellites a pu être correctement placé sur orbite. Ce vol doit marquer le retour de la fusée depuis sa défaillance survenue à l'été 2019, qui avait entraîné sa destruction, par précaution.

Vega représente un enjeu crucial pour l'Europe spatiale, qui va faire son entrée sur un marché en plein essor, où la concurrence, notamment celle de l'américain SpaceX, fait rage : la mission "VV16" est son premier lancement partagé (ou "rideshare"), qui doit placer en orbite basse 53 satellites pour le compte de 21 clients, issus de 13 pays différents.

If you missed #Vega’s liftoff from the Spaceport in French Guiana, watch the “instant replay” video and join the excitement of Arianespace’s Flight #VV16. pic.twitter.com/67bgVJl29V