La capsule spatiale Starliner de Boeing a atterri après avoir échoué à rejoindre l'ISS

Mission non accomplie pour Boeing. Dimanche 22 décembre, sa capsule spatiale Starliner a atterri dans le désert du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, à l'issue d'une mission écourtée. Destinée à rejoindre la Station spatiale internationale (ISS), elle n'a pas atteint son objectif, la faute à plusieurs minutes de navigation erronée, qui ont allégé ses réserves de carburant.

Starliner aurait en réalité dû s'amarrer à l'ISS samedi, mais un problème d'horloge lui a fait rater l'orbite prévue. Boeing et la Nasa ont donc écourté la mission qui aurait dû durer huit jours en tout.

Les images retransmises par la Nasa ont montré le retour sur Terre de la capsule, sans équipage à bord, de nuit, après une descente ralentie par trois grands parachutes.

LANDING CONFIRMED The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

Ce test devait être une répétition générale avant l'envoi d'astronautes. L'échec partiel de la mission est un revers pour le géant de l'industrie aérospatiale, dont la réputation est ternie par deux accidents en mars de son avion vedette 737 MAX, et pour la Nasa, qui compte sur ce véhicule pour envoyer dès 2020 ses astronautes dans l'ISS. L'agence spatiale américaine veut ainsi rompre la dépendance envers la Russie, seul pays depuis 2011 à envoyer dans l'espace des vaisseaux habités, les Soyouz.

La Nasa doit désormais décider si le retour sans dommage de la capsule suffira à prouver que c'est un véhicule sûr pour y placer ses équipages. Le patron de l'agence spatiale américaine, Jim Bridenstine, n'a rien exclu. Sur Twitter, ce dernier a d'ailleurs félicité la Nasa et Boeing pour le succès de l'atterrissage, lequel s'est déroulé sans problème.

Landing and recovery teams are reporting that #Starliner is in good shape after completing 33 orbits of the Earth and a successful landing at 7:58am ET that helps set the stage for future crewed landings at the same site. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/iT3zU6WdT4