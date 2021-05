Espace : une partie de la fusée chinoise s'est désintégrée au-dessus de l'océan indien

Fin du suspense. Un important segment de la fusée chinoise qui a fait son retour dimanche 9 mai dans l'atmosphère s'est désintégré au-dessus de l'océan indien, a annoncé l'agence spatiale chinoise. Le lieu de chute de cet objet de 18 tonnes avait fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers jours. "Selon le suivi et l'analyse, à 10H24 (04H24 heure française) le 9 mai 2021, le premier étage de la fusée porteuse Longue-Marche 5B est entré dans l'atmosphère", a déclaré le Bureau chinois d'ingénierie spatiale habitée dans un communiqué, fournissant les coordonnées d'un point se situant dans l'océan Indien près des Maldives.

Il a précisé que la majeure partie de ce segment s'est désintégrée et a été détruite en entrant dans l'atmosphère. Space-Track, qui a utilisé des données militaires américaines, a également confirmé cette entrée dans l'atmosphère. "Tous ceux qui suivent la rentrée de #LongMarch5B peuvent se détendre. La fusée est tombée", a-t-il tweeté.

#USSPACECOM can confirm Chinese #LongMarch5B re-entered over the Arabian Peninsula at approximately 10:15 pm EDT on May 8. It is unknown if the debris impacted land or water. https://t.co/4Ol9Sa2iJo