Alan Bean, le quatrième homme à avoir marché sur la Lune, est mort

L'astronaute américain s'est aventuré deux fois dans l'espace. La première, c'était en 1969 pour la mission Apollo 12, à l'occasion de laquelle il a marché sur la Lune.

Il faisait partie des "moonwalkers", le cercle fermé de ceux qui ont marché sur la Lune. L'astronaute américain Alan Bean, le quatrième homme à avoir foulé le satellite de la Terre, est mort, samedi 26 mai, à Houston, au Texas, à l'âge de 86 ans. Il es brusquement tombé malade quelques semaines auparavant, a annoncé sa famille dans un communiqué diffusé par la Nasa.

Cet ancien pilote d'essai dans la Marine américaine a pris sa retraite de l'agence spatiale américaine en 1981. Il est ensuite devenu peintre.

Un record de durée de vol dans l'atmosphère

Alan Bean s'est aventuré deux fois dans l'espace, en 1969 pour la mission Apollo 12, à l'occasion de laquelle il a marché sur la Lune, et quatre ans plus tard en tant que commandant du deuxième équipage à se rendre à bord de Skylab, la première station spatiale américaine. C'est alors qu'il établit un nouveau record pour l'époque de durée de vol hors de l'atmosphère, avec plus de 59 jours et 24.400.000 milles (39.268.000 km).

"Tout artiste a la Terre ou son imagination pour inspirer ses peintures", avait expliqué en 1994 au New York Times celui qui s'était mis à reprendre dans ses oeuvres des thèmes liés à la conquête spatiale. Avant d'ajouter : "J'ai la Terre et mon imagination, et je suis le premier à avoir aussi la Lune".