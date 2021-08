Vente aux enchères : Big John et la folie des dinosaures

Une caisse arrivée à Paris contient un puzzle vieux de 66 millions d'années, dont la pièce la plus imposante est tellement large qu'elle a du mal à passer la porte. Il s'agit de la tête du plus grand tricératops du monde, Big John. Un géant de huit mètres de long et de trois mètres de haut, qui pesait pas moins de 650 kilos. On ignore de quoi il est mort. Ses os ont été retrouvés en 2014, dans les plaines du Midwest américain. Restauré en Italie, il a été assemblé mardi 31 août à Paris, sous le regard des badauds.

Les dinosaures rapportent gros

Si les dinosaures font rêver, ils rapportent également beaucoup d'argent. Longtemps cantonnés aux musées, on les trouve désormais dans les ventes aux enchères. En 2018 à Paris, un allosaure a été vendu 3 millions d'euros, alors qu'un tyrannosaure a été adjugé pour 27 millions à New-York (États-Unis). Une clientèle "de passionnés, très fortunée", analyse Alexandre Giquello, commissaire-priseur. Le squelette de Big John est quant à lui estimé à 1,5 million d'euros.