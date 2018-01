VIDEO. "Le ciel est en voie de disparition" : un photographe veut remettre des étoiles dans les yeux des internautes

"Beaucoup de personnes m’ont récemment dit qu’elles n’avaient jamais vu la Voie lactée... Cela a tiré la sonnette d’alarme chez moi !" Adrien Mauduit, photographe et passionné de sciences, selon Mashable, n'en revenait pas. Comment peut-on passer à côté de notre galaxie, de cette constellation de milliards d'étoiles ? Il a donc débuté, "il y a quatre ans et demi", la réalisation de vidéos montrant la beauté du ciel. Sa page YouTube en compte bientôt une centaine.

"La pollution lumineuse grignote du terrain"

Ce Français utilise la méthode du time-lapse (des photos mises bout à bout en accéléré pour créer un film) pour montrer les galaxies, nébuleuses et autres aurores boréales qui parsèment les nuits étoilées. Pourquoi ? Pour sensibiliser à la beauté du ciel.

"Avec l'expansion des villes et de leurs agglomérations, la pollution lumineuse grignote du terrain sur les terres à ciels étoilés", explique-t-il à franceinfo. Il s'inquiète du désintérêt de la population, notamment des plus jeunes, pour la voûte céleste, et veut prouver qu'on peut toujours observer de "tels ciels" loin des villes.