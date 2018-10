INFOGRAPHIE. La Nasa fête ses 60 ans : voici comment les satellites ont colonisé l'orbite de la Terre

Franceinfo a représenté le nombre de satellites en activité au-dessus de nos têtes. Ils sont de plus en plus nombreux : en dix ans, leur nombre a doublé.

Près de 2 000 satellites sont actuellement actifs et en orbite autour de la Terre. Soit deux fois plus qu'il y a dix ans. Alors que la Nasa, l'agence spatiale américaine, célèbre ses 60 ans, lundi 1er octobre, franceinfo a souhaité revenir sur la façon dont l'être humain a envahi l'espace proche de la Terre. Depuis le lancement du premier Spoutnik, le 4 octobre 1957, plusieurs milliers de satellites ont ainsi été envoyés en orbite autour de notre planète.

Pour visualiser l'ampleur de cette conquête spatiale, nous avons représenté l'évolution du nombre de satellites en activité autour de la Terre entre 1957 et 2018. Leur position et leur vitesse sont générées de façon aléatoire et ne correspondent pas à la réalité (les satellites ne sont pas, non plus, à leur échelle réelle, afin qu'ils soient visibles). Pour les répertorier, nous avons utilisé les données produites par Jonathan McDowell, un astrophysicien du centre de recherche d'Harvard-Smithsonian (Etats-Unis). Depuis plusieurs années, il publie sur son site personnel des données répertoriant les objets envoyés dans l'espace.

Lancez l'animation ou naviguez manuellement dans le temps en déplaçant le curseur qui s'étend de 1957 à 2018.

Dans cette visualisation, le nombre de satellites actifs chaque année correspond à une moyenne calculée à partir des données quotidiennes publiées par Jonathan McDowell. Selon lui, environ 1 900 satellites actifs tournent actuellement autour de notre planète. L'Union des scientifiques concernés, qui rassemble de nombreux chercheurs, avance, elle, le chiffre de 1 886 satellites. Selon les calculs de McDowell, nous serions aussi entourés d'environ 17 000 satellites inactifs, étages de fusées et débris spatiaux.

Pour mieux comprendre l'accélération des envois spatiaux ces dernières années, ainsi que la hausse du nombre de satellites en activité, nous avons représenté les données quotidiennes du chercheur dans un graphique. Entre 2013 et 2018, on passe ainsi de 1 100 satellites actifs à près de 1 900. Selon Jonathan McDowell, ce pic s'explique par l'évolution de la technologie : les satellites durent aujourd'hui bien plus longtemps qu'avant.

(Illustrations : freepik.com. Code : Kévin Labat et Nicolas Enault)