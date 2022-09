Le lancement de la fusée SLS a encore été repoussé, samedi 3 septembre. Des soucis, Apollo en avait également connu et de bien plus tragiques. Cinquante ans et plusieurs différences séparent ces deux missions.

Cela fait cinquante ans que l'Homme n'a pas reposé le pied sur la Lune. Une éternité quand on voit les améliorations technologiques développées entre temps. La Saturne 5 de la mission Apollo reste la fusée la plus puissante à avoir décollée. Elle devait être dépassée, samedi 3 septembre par la SLS, un monstre de poussée avec ses 4 000 tonnes au décollage, aux différences marquées avec son ancêtre. "Le poste de pilotage et les commandes sont de dernière génération et les matériaux plus modernes. Mais si vous regardez attentivement le bouclier thermique, c'est juste une version modernisée de celui utilisé à l'époque pour Apollo", souligne Kathy Schubert, directrice adjointe des systèmes de vol au Nasa Glenn Center.



Une vision plus scientifique

La mission Artémis prévoit également des fusées 50 % plus spacieuse, capable d'effectuer des missions plus longues, avec une personne en plus. La vision de l'intérêt d'une expédition lunaire est différente. "Dans les années 1960, c'était une course contre les Russes et la partie scientifique d'exploration de la Lune était plutôt accessoire, alors que maintenant, on retourne vers la Lune d'une manière durable pour voir comment on peut y vivre et exploiter ses ressources", analyse Philippe Deloo, responsable du module européen SLS de l'Agence spatiale européenne. Un grand point commun persiste : le défi immense de réussir ce voyage.