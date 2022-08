Espace : Le télescope James Webb révèle des images inédites de Jupiter

Deux petites lunes, des anneaux nébuleux et des pôles luisants. La Nasa a publié lundi 22 août d'impressionnantes nouvelles images de Jupiter grâce au télescope spatial James Webb. "C'est vraiment remarquable de parvenir à voir des détails sur Jupiter avec ses anneaux, ses petits satellites, et même des galaxies, tout ça dans une seule image", s'est félicitée Imke de Pater, astronome à l'université de Berkeley, dans un article de blog de la Nasa.

1. Make way for the king of the solar system!



New Webb images of Jupiter highlight the planet's features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG