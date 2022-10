Espace : une météorite de plusieurs centaines de tonnes s'est écrasée sur Mars, annonce la Nasa

Elle faisait la taille d'une camionnette. Une météorite de 200 tonnes s'est écrasée sur Mars, a annoncé la Nasa, jeudi 27 octobre, lors d'une conférence de presse très attendue, diffusée en direct sur YouTube. Précisément, le sismomètre de la mission InSight a détecté deux impacts majeurs sur la Planète Rouge. Ils remontent au 24 décembre 2021. Le plus gros des deux impacts a causé un cratère de 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur. "Certains débris ont volé jusqu'à 37 kilomètres", rapporte l'agence spatiale américaine dans son communiqué (lien en anglais).

Il s'agit non seulement de la première fois qu'un impact aussi important est observé sur la Planète rouge, mais surtout, "de telles collisions ne se sont pas produites depuis plusieurs siècles sur Terre", rappelle Sciences et Avenir. Cette "découverte majeure" est "basée sur des observations réalisées par le module d'atterrissage d'InSight posé sur Mars" et par la mission Mars Reconnaissance Orbiter, rapportent les scientifiques. "Il est sans précédent de trouver un nouvel impact de cette taille, a déclaré Ingrid Daubar de l'Université Brown, qui dirige le groupe de travail sur les sciences de l'impact d'InSight. C'est un moment passionnant de l'histoire géologique, et nous devons en être témoins."

L'agence spatiale américaine a mis en ligne sur son site plusieurs images des impacts. Elle a aussi diffusé le son correspondant à l'onde de choc. Tendez l'oreille :