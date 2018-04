EN IMAGES. Vous aurez des étoiles dans les yeux après avoir vu ces neuf photos de Hubble, qui fête ses 28 ans en orbite

Développé par la Nasa et l'Agence spatiale européenne, le célèbre télescope spatial a permis d'importantes avancées dans le domaine de l'astrophysique.

Déjà 28 ans qu'il observe l'espace sous toutes les coutures. Le télescope spatial Hubble fête, mardi 24 avril 2018, le 28 anniversaire de son lancement. Développé conjointement par la Nasa et l'Agence spatiale européenne, il a permis d'importantes avancées dans le domaine de l'astrophysique, comme le rappelle ce diaporama.

En mai 2020, l'agence spatiale américaine a prévu de lui trouver un successeur et de lancer le télescope spatial James Webb. Celui-ci sera le télescope le plus puissant jamais construit, avec une sensibilité cent fois plus grande que Hubble. Il sera notamment capable d'étudier l'atmosphère des exoplanètes et de "sonder les structures mystérieuses et les origines de notre univers", promet la Nasa.

D'ici là, franceinfo vous propose huit superbes clichés de Hubble, cet appareil quasi-trentenaire, et une photo de l'appareil lui-même.