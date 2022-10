Une éclipse partielle de Soleil visible dans une partie de l'hémisphère Nord et en France mardi

Une éclipse partielle de Soleil va traverser, mardi, une partie de l'hémisphère Nord. Le phénomène céleste sera peu marqué en France, mais il sera tout même possible de l'observer avec précaution en fin de matinée.

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Mardi, une éclipse partielle va traverser une grande partie de l'hémisphère Nord, de l'Islande à l'Inde, en passant par la France. Durant deux heures environ, la Lune viendra cacher un morceau du Soleil mais pas suffisamment, en revanche, pour assombrir totalement le ciel.

Selon l'Institut français de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l'Observatoire de Paris, le phénomène démarrera mardi matin en Islande pour s'achever au large de l'Inde dans l'après-midi, en traversant l'Europe, l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient.

Le Soleil caché à 82,2% au Kazakhsta n

Pour qu'une éclipse soit totale et nous plonge intégralement dans l'obscurité, il faut que l'ombre de la Lune touche la surface de la Terre. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. "Il ne sera nulle part possible sur la surface du globe d'assister à la disparition totale du Soleil", confirme l'Observatoire de Paris dans un communiqué.

Au maximum de l'éclipse, prévu au-dessus du Kazakhstan, le Soleil sera caché à 82,2%, "mais pas suffisamment encore pour avoir une perception d'obscurité" en plein jour, précise à l'AFP Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire. Car "pour commencer à avoir une sensation d'obscurité dans le ciel, à percevoir une sorte de lumière froide, il faut au moins 95% d'obscuration du Soleil", ajoute-t-il.

Une éclipse presque totale en France en 2026

Dans l'Hexagone, l'éclipse restera en dessous de 20%. Elle commencera vers 11h15 dans le nord du pays, 11h30 dans le Sud, pour s'achever au alentours de 13h00. Selon l'Observatoire de Paris, c'est depuis la ville de Strasbourg que l'éclipse sera la plus visible. Elle ne sera perceptible qu'à condition que le ciel soit dégagé, en regardant l'astre solaire avec des lunettes adaptées et neuves, pour éviter les brûlures de l'œil. L'utilisation d'instruments comme des jumelles ou des télescopes avec filtres, disponibles dans les centres qui organiseront des observations, sera également possible.

Mardi, il s'agira de la 16e éclipse partielle de Soleil du XXIe siècle dans le monde. Dans l'Hexagone, la dernière éclipse partielle remonte au 10 juin 2021. Le 12 août 2026 se produira une nouvelle éclipse, cette fois-ci totale, dans plusieurs zones du monde. Mais pas en France, où l'obscuration du disque solaire sera de 92% depuis Paris et de 96% depuis Marseille, selon l'IMCCE.