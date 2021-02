VIDEO. Astronomie : l'astéroïde Oumuamua est-il le signe d'une vie extraterrestre ?

En 2017, il s'est approché de nos planètes, avant de repartir. Ce "visiteur interstellaire" est le premier objet à venir d'au-delà de notre système solaire. Les astronomes d'Hawaï (États-Unis) lui ont donné le nom de Oumuamua, "l'éclaireur", en langue maori. Selon Avi Loeb, directeur du département d'astronomie d'Harvard et auteur de Premier signe d'une vie intelligente extraterrestre, ce messager est peut-être le premier signe d'une civilisation extraterrestre.



Un vestige d'une civilisation disparue ?

Oumuamua a anormalement changé de direction en approchant du soleil. Des comètes peuvent changer de trajectoire, quand leur glace fond en éjectant des gaz ; en revanche, aucune traînée n'a été détectée sur ce visiteur interstellaire. Mais pour d'autres astrophysiciens, mystère ne veut pas forcément dire vaisseau extraterrestre.

L'astronome préfère, quant à lui, offrir une leçon d'humilité : "Il y a des milliers de milliards de galaxies comme notre voie lactée dans l'univers visible, tout combiné. Il y a plus de planètes et de systèmes solaires comme le nôtre dans l'univers que de flocons de neige sur notre Terre. Ça doit nous apprendre un peu de modestie. Nous sommes probablement banals, communs, et sans doute pas les plus intelligents du quartier". Oumuamua serait aussi un avertissement à l'humanité : Avi Loeb pense qu'il pourrait s'agir d'un débris de vaisseau ou de sonde automatique, vestige d'une civilisation disparue.

Le JT

Les autres sujets du JT