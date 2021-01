VIDEO. Souvent pris pour des OVNI, connaissez-vous les \"chiens du soleil\" ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ce phénomène atmosphérique surprenant est parfois confondu avec un OVNI. Mais les taches lumineuses de chaque côté du soleil sont connues sous le nom de "chiens du soleil", parhélies et faux soleils. Les chiens du soleil sont causés par une fusion particulière entre les cristaux de glace et la lumière du soleil. Les chiens du soleil sont le plus souvent observés en hiver lorsque le soleil est bas mais peuvent se produire à chaque fois que des cristaux de glace sont présents dans l'air. On les appelle les chiens du soleil à cause des deux taches qui apparaissent de chaque côté du soleil. La lumière du soleil frappe de minuscules cristaux de glace quand ils tombent vers le sol. Les cristaux ont la même forme qu'un prisme, divisant la lumière blanche du soleil en différentes couleurs.

Lorsque les cristaux s'alignent, ils créent des éruptions à environ 22 degrés le long de l'horizon. Les chiens du soleil sont liés à d'autres phénomènes atmosphériques comme les arcs-en-ciels, les halos solaires, les colonnes lumineuses qui sont tous causés par l'eau ou la glace dans l'air. Les chiens du soleil étaient déjà observés à l'époque des Grecs anciens, qui ont remarqué que ceux-ci annonçaient généralement un temps pluvieux... Au 20e siècle, ils étaient présentés comme une explication probable des apparitions d'OVNI.