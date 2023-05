Confrontés de plus en plus tôt aux écrans, les enfants développent une addiction, ce qui empêche leur apprentissage. Un problème que soulève le docteur Sylvie Dieu Osika, pédiatre à l'hôpital Jean Verdier de Bondy.

Certains parents les utilisent pour le côté pédagogique, d’autres pour occuper leur enfant pendant les tâches ménagères ou les courses, les écrans sont de plus en plus laissés aux mains des enfants. Une pratique qui empêche celui-ci de développer son langage, son apprentissage et crée une addiction, par la suite, qui est difficilement gérable pour les parents.

Une addiction qui provoque stress et frustration ingérable

Dans son cabinet, la pédiatre-docteur Sylvie Dieu Osika reçoit des parents en détresse, face à des enfants victimes des écrans. Également membre du collectif surexposition écrans CoSE, elle sèvre des enfants qui, pour certains, sont habitués à la présence de ces technologies depuis l’âge de six mois, parfois jusqu’à sept heures par jour. “On est devant un problème de santé publique important, avec des enfants qui ne vont pas bien et qui se retrouvent collés à l'écran. L'écran empêche le développement du langage et des apprentissages de l'enfant”. En 2017, c’est en se renseignant sur les enfants ayant ces retards qu’elles constatent qu’ils étaient habitués aux écrans très tôt et ne rentraient ainsi pas dans le langage.



Pour elle, les enfants ne devraient pas être exposés aux écrans avant de parler. “On voit toutes les semaines des enfants qui vont très, très mal et on est en train de créer un handicap qui aurait pu être évité. Les parents ont cette notion de pédagogie. Ils ont l'impression que l'enfant, il apprend quand même quelque chose puisque l'enfant fait l'alphabet. On prend les choses à l'envers”. Depuis 2018, il est recommandé, dans le carnet de santé, de ne pas exposer les enfants aux écrans avant l’âge de trois ans car ils sont jugés mauvais pour la santé. Selon la pédiatre, seulement 10 % des parents appliquent ce conseil.