Définition du handicap, détection du trouble et maladies similaires, Brut échange avec Alexandre Sifer, interne en ophtalmologie autour du daltonisme, une trouble héréditaire qui touche 8 % des hommes et seulement 1 % des femmes.

“Le daltonisme est une atteinte des cellules rétiniennes, qui s'appellent les cônes, qui sont au centre de la vision. Ces cellules permettent de stimuler un pigment et de percevoir ces couleurs”, explique Alexandre Sifer. Cette anomalie de la vision peut différer, à travers différents types. Le plus fréquent est l’atteinte du cône rouge mais l’absence de récepteurs rétinaux peuvent aussi concerner le vert et le bleu. En ce sens, les patients sont incapables de différencier certaines couleurs.

“On n'appelle pas ça une maladie, plutôt une atteinte”

Ce trouble génétique se transmet par la mère. “Au niveau des chromosomes, chaque femme a deux chromosomes X et l'homme, un chromosome X et un chromosome Y. Ce qui explique que quand le chromosome X de la mère est transmis à l'enfant masculin, si le chromosome est atteint, l'enfant sera porteur de la maladie. Alors que pour la femme, si seulement un des chromosomes X est porteur de la maladie, vu qu'elle en a deux, elle ne sera pas atteinte par la maladie”, explique Alexandre Sifer. Au cours de sa vie, il est donc impossible d'être atteint de daltonisme. Cependant, d’autres maladies comme l’achromatopsie, un maladie rare de la rétine peut être déclenchée au cours d’une vie et altérer la perception des couleurs, comme le daltonisme.

Pour détecter ce trouble, le test d'Ishihara est mis en place dans les écoles et consiste à classer les couleurs en fonction des chiffres. De cette manière, le daltonisme peut être détecté plus facilement. Actuellement, aucun traitement ne permet de guérir ce trouble. Toutefois, des lunettes et des lentilles, avec une forme de verres spécifiques, vont venir augmenter "les contrastes des lumières et permettrent à ces patients d'être plus à l'aise”.