VIDEO. Docteur Courage

Bertrand Legrand est médecin généraliste à Tourcoing, dans le Nord. Parfois, à cause d'une attente trop longue, d'une prescription refusée ou d'un mot mal perçu, certains de ses patients deviennent agressifs envers lui… Avec courage, le docteur Legrand fait face et tente de les raisonner. Mais pas question de partir pratiquer ailleurs.

Soigner avec parfois la peur au ventre

Comme lui, les médecins sont de plus en plus nombreux à subir, dans leur cabinet, des vols, des dégradations, injures ou menaces mais aussi des agressions physiques. L’Ordre des médecins a comptabilisé plus de mille incidents de ce type en 2017, un record. Et les chiffres sont sans doute en deçà de la réalité. Certains docteurs prennent même des cours d’autodéfense, au cas où… A Dunkerque, Nogent-le-Rotrou, ou encore Limoges, "Envoyé spécial" a rencontré des médecins qui continuent à soigner malgré la peur au ventre.

Un reportage de Robin Braquet, Mathias Garnier, Sara Bracq, Gianni Collot diffusé dans "Envoyé spécial" le 10 janvier 2019.