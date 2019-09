VIDEO. D\'étudiant dans les quartiers populaires à coach sportif reconnu, rencontre avec Joël Bouraïma

"Tout ce qu'il se passe aujourd'hui, tu peux imaginer que ça dépasse de beaucoup tout ce qui était prévu, tout ce qu'on m'avait prévu en tout cas." Il rêvait de devenir prof de sport, on l'a orienté vers un CAP-BEP vente. Il a insisté pour aller en fac de sport, on l'a orienté vers un BTS. Aujourd'hui, Joël Bouraïma est le coach sportif de Kim Kardashian, Kanye West et Omar Sy.

Un chemin semé d'embûches

C'est lorsqu'il sort de la classe de 3ème qu'il se retrouve envoyé en CAP-BEP vente. Pourtant, il veut devenir prof de sport. "L'école estime que je n'ai pas les capacités pour aller vers le cursus sportif et m'oriente vers un cursus professionnel", raconte Joël Bouraïma. Le futur coach décide alors de refaire une "première d'adaptation". Mais malgré cela, ses professeurs restent réticents. "Eux, en fait, ils ont décidé d'eux-mêmes, de mettre le BTS en premier choix au lieu de la fac de sport." Ne voulant pas faire de BTS, Joël Bouraïma décide d'arrêter ses études et d'enchaîner plusieurs petits boulots et de passer son BAFA, lequel lui permettra de se faire repérer par un animateur qui changera sa vie.

Une ascension fulgurante

C'est en lisant un livre sur la profession de coach sportif que Joël Bouraïma va se relancer dans ses rêves d'adolescent. "Je me bats et je m'inscris à la fac."

Un jour, il rencontre un ami de longue date, par hasard, qui lui propose de devenir le coach sportif d'un acteur : Omar Sy. À partir de là, Joël Bouraïma développe son carnet d'adresses et c'est l'ascension. "Oui il y a eu des voyages de fou mais il y a eu des grosses galères avant et c'est ce que je veux expliquer un peu à tout le monde", conclut le coach sportif.